İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Kulüpleriyle Buluştu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 2023-2024 sezonu öncesinde, profesyonel futbol liglerindeki İzmir kulüplerinin başkanları, yöneticileri ve İZVAK Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Dostluk ve centilmenlik teması ile gerçekleştirilen zirveye Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, TFF Ege Bölge Temsilcisi Sevgi Özdemir, İZVAK Başkan Yardımcısı Fatih Tanfer, Göztepe Sportif Direktörü Ali Dönmez, Altay Başkanı Ayhan Dündar, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Bucaspor1928 Başkan Vekili Kenan Tiyanşan, Menemen FK Başkanı Bilgin Tokul, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Viven Bornova FK Başkanı Hüseyin OK, Aliağa spor FK Başkanı Kamil Önal ve Bergama Belediye spor Başkanı Ahmet Çoruhlu katıldı. Dostluk buluşmasında kulüp başkanları tek tek söz alarak kendi kulüpleri, hedefleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi verdi.

İZVAK Başkanı Erten: "Sahada rakip, saha dışında dostuz"

Takımlarımızın arasında var olan dostluk ve dayanışmanın gelişmesi adına buluşmanın önemine vurgu yapan İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten; "İzmir'imiz; dokuz takım ile Türkiye profesyonel futbol liglerinde İstanbul'dan sonra en fazla temsilcisi olan şehir durumunda. Hep birlikte İzmir'imizi başarı ile temsil ediyorlar. Şehir olarak örnek bir iş birliği ve dayanışma içerisindeyiz. Sahada sportif anlamda rakip olan kulüplerimiz, saha dışında ebedi dost ve kardeş. Sayın Valimizin himayelerindeki dostluk buluşmasında bir araya gelerek bunu tekrar teyit etme fırsatı bulduk. Bize bu fırsatı verdiği ve bu ortamın oluşmasına destek olduğu için Sayın Valimize gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: "Yeni sezonda tüm kulüplere başarılar diliyorum"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı konuşmada "Bugün burada kulüp başkanlarımızın muhabbetle sohbet ediyor olmaları dahi başlı başına takdire şayandır. İzmir'e, futbola ve centilmenliğe yakışan budur. Sezon başlıyor. Aramızda profesyonel lige yükselen yeni takımlarımız var. Öncelikle onlar olmak üzere yeni sezonda tüm kulüplere başarılar diliyorum. İZVAK Başkanımızın söylediği gibi profesyonel liglerde sayı itibarı ile ikinciyiz. Nicelik olarak İzmir'imiz kendine yakışan yere gelmiş durumda. Nitelik olarak da gelişmeye devam etmeliyiz. Bunun için herkes üzerine düşeni yapacak. Emek ve çabalarınız için sağ olun, var olun. Hep beraber daha güzel yerlere geleceğiz. Şehrimizin spor ve futbol geçmişinde çok büyük başarılar var. Çok köklü kulüplerimiz var. Hep beraber bu başarılara yenilerini ekleyeceğiz. Spor ve özellikle futbol, sadece futboldan ibaret değil. Kendini aşan bir tarafı var. Gençlerimizi spor yoluyla iyiye, güzele, doğruya, vatan-millet sevgisine yönlendirmeli, kötü alışkanlıklardan uzak tutmalıyız. Bu bakımdan çalışmalarınız çok kıymetli. Her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Dostluğunuz daim olsun. Güzel ve başarılı bir sezon geçirmenizi diliyorum" diye konuştu. - İZMİR