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İzmir Triatlon Çalıştayı gerçekleştirildi

AA - Ali Korkmaz - Spor
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İzmir Triatlon Çalıştayı gerçekleştirildi

İzmir Triatlon İl Temsilciliği tarafından "İzmir Triatlon Çalıştayı" yapıldı.

İzmir Triatlon İl Temsilciliği tarafından "İzmir Triatlon Çalıştayı" yapıldı.

İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Enver Yılmaz, Türkiye Triatlon Federasyonu yetkilileri Serkan Şimşek, Caner Algün, Mert Onaran ve Bayezid Bozacıoğlu'nun da katıldığı çalıştayda triatlonun güncel sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı.

Çalıştayda il genelinde faaliyetlerin artırılması konusunda görüş bildirildi.

Moderatörlüğünü Triatlon İl Temsilcisi Adnan Yahşi'nin yaptığı çalıştay, sosyal medya hesaplarından da canlı yayımlandı.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Türkiye gençlik İzmir Spor Haberler

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