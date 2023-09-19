İzmir takımlarının Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu rakipleri belli oldu

2023-2024 sezonu Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda İzmir takımlarının rakipleri belli oldu. Karşıyaka, Bergama FK, Aliağa FK ve Bornova 1877 kulüpleri mücadele edecek.

2023-2024 sezonu Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda İzmir takımlarının rakipleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turu müsabakalarına, Ön Eleme Turu maçları sonucu tur atlayan 14 Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve TFF 3. Lig'den 48 takım olmak üzere toplam 62 takım katıldı. 62 takımın mücadele edeceği ve tek maç eleminasyon sistemine göre yapılacak.

İzmir"i temsilen Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'na Karşıyaka, Bergama FK, Aliağa FK ve Bornova 1877 kulübü katıldı. Çekilen kura sonunda Karşıyaka-Bergama FK, Turgutluspor-Aliağa FK ve Bornova 1877-Akhisarspor kulüpleri eşleşti. Karşılaşmaların tarihi ve saati Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak. - İZMİR