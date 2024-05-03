İzmir takımları play-off'ta elendi

İzmir takımları Bornova 1877 ile Karşıyaka, TFF 2. Lig'e yükselme mücadelesine play-off ilk turunda veda etti.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta normal sezonu 3. durumda bitiren teknik direktör Erkan Sözeri yönetimindeki Karşıyaka, play-off ilk turunda konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ne 1-0 yenildi.

2018-2019 sezonundan bu yana TFF 3. Lig'de yer alan yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon da TFF 2. Lig'e yükselme şansını kullanamadı.

Bu sezon ilk kez yer aldığı TFF 3. Lig 3. Grup'ta 4. sırada kendisine yer bulan Bornova 1877 de play-off ilk turunda Kuşadasıspor'a 2-1 mağlup oldu.

TFF 3. Lig'de sezonu tamamlayan İzmir takımlarından Bucaspor 1928 ile Menemen FK, TFF 2. Lig play-off'unda mücadele edecek.