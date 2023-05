İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın olağan mali genel kurulu yapıldı

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) olağan mali genel kurulu yapıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılan genel kurulda vakfın faaliyetlerini anlatan Başkan Ali Erten, 2016'dan bu yana devam eden başkanlığı döneminde İZVAK'a destek veren tüm kurum, kuruluş ve kişilere, özellikle kulüp başkanlarına teşekkür etti. Erten, "Stadyum inşaatları, teknik ve hukuk desteği, arazi tahsisleri, maddi kaynak yaratma, ortak forma sponsorlukları gibi kulüplerimizi desteklemek anlamında üstümüze ne düşüyorsa onu yapmaya çalıştık. 2016 yılında kapanma noktasına kadar gelen bir kurumu, kulüplerimiz ve yönetim kurulumuzdaki çok değerli arkadaşlarımızla birlikte yepyeni bir vizyonla İzmir'in en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri konumuna yükselttik. Türkiye'ye örnek bir kurum oluşturduk. 7 yıl gibi kısa bir sürede bu noktaya ulaşmamızda kulüplerimizin verdiği destek çok önemli. Onlar olmasaydı bunu başaramazdık" dedi.

"KULÜPLERİMİZ EN DEĞERLİ MARKALARIMIZ"

Kulüplerin, İzmir'in en büyük markaları olduğunu söyleyen Erten, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız, siyasi temsilcilerimiz, İzmir Büyükşehir Belediye'miz, meslek odalarımız, Futbol Federasyonumuz ve spor basınımız her zaman yanımızda yer aldı. İzmir, ülkemizde futbolun ilk oynandığı şehirdir. Ortalama yüz yıllık şanlı tarihleri olan kulüplere sahibiz. Kulüplerimiz, aynı zamanda kent mirasımız ve en değerli markalarımız. Bu anlamda çok şanslıyız. Bunun değerini biliyoruz. İzmir, 'Sahada rekabet, saha dışında dostluk, iş birliği ve dayanışma' ve 'Dostluk içinde rekabet' kavramlarının hayat bulduğu şehirdir. Bu konuda çok yol aldık. Hep beraber çok başarılı örnekler oluşturduk. Çünkü biliyoruz ki, 'Dostluk içinde rekabet' kavramının çok önemli bir marka değeri var. Hala yapmamız gerekenler, eksiklerimiz var. Olumsuzluklardan ders çıkartıyoruz, objektif özeleştirilerimizi yapıyoruz ve daima daha iyisi için çalışıyoruz. Bu şehre, hepimize yakışan her neyse onu yapıyoruz. Örnek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Genel kurulda Avukat Erdem Meço'ya vakıftaki 25'inci yılı için plaket verildi.