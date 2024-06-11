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İzmir Spor Kulüpleri 2023-2024 Sezonunu Değerlendirdi

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İZVAK Başkanı Ali Erten, İzmir'deki kulüplerin performansını ve tesisleşme çalışmalarını değerlendirdi. İzmir'in profesyonel futbol liglerinde 10 takımı bulunduğunu belirten Erten, kulüplerin daha iyi günler beklediğini söyledi.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten, İzmir'deki kulüplerin 2023-2024 sezonundaki performansları ve tesisleşme konusundaki çalışmalarını değerlendirdi.

Vakfın Bayraklı'daki ofisinde düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya gelen Erten, spor kulüplerinin şehrin kültüründe çok önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

Göreve geldiklerinde kulüpler ve büyük camialar arasındaki dostluk ve işbirliğini geliştirmeyi ve tesisleşmeyi tamamlamayı ana hedefler olarak belirlediklerini aktaran Ali Erten, o zamandan bu yana çok yol aldıklarını söyledi.

Erten, İzmir'in profesyonel futbol liglerinde 10 takımı bulunduğunu ve İstanbul'dan sonra en çok takımı olan ikinci şehir olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"2023-2024 sezonu, İzmir takımları için genel olarak başarılı bir sezondu. Kurumsallaşma adına önümüzde Göztepe gibi mükemmel bir örnek var. İzmir kulüplerini çok daha iyi günler bekliyor. Stadyum inşaatlarımız başta olmak üzere kulüplerimizin proje geliştirilmesi ve tesisleşme süreçlerine destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Kendini geleceğe hazırlayan her kulübün kendi stadına, kendi kapalı salonuna, altyapı geliştirme tesislerine, profesyonel takım kamp tesislerine ve olimpik branşlar yerleşkesine sahip olması gerekiyor. Bu 5 ana unsurun hiçbirine sahip olmayan kulübümüz maalesef var. Bu da almamız gereken ne kadar çok mesafe olduğu gerçeğini net bir şekilde gösteriyor."

Kaynak: AA / Spor

Ali Erten Futbol İzmir Spor Spor Güncel Haberler

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