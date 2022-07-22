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İzmir spor: Karşıyaka avantajlı gitti

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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İzmir spor: Karşıyaka avantajlı gitti

İzmir spor haberine göre TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, yeni sezon öncesi eksiksiz tam kadro kampa gitmenin avantajını yaşadı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, yeni sezon öncesi eksiksiz tam kadro kampa gitmenin avantajını yaşadı. Ligde birçok rakip tepeden tırnağa yeni kadro oluşturmak zorunda kalırken elinde geçen sezondan hazır bir takım olan Karşıyaka, 6 yeni transferini de kamp dönemine yetiştirdi. Abdülkadir hariç geçen sezonki bütün as kadrosunu koruyup Mustafa Aşan, Cenk, Metin'le sözleşme yenileyen, transferde ligin son yıllardaki en golcü isimlerinden forvet Emre Gemici, kanat Okan Baydemir, orta saha Onur Kolay, geçen sezon ikinci yarıda takımda yer alıp kaletisini kanıtlayan forvet arkası Kerem Pala ile Altınordu altyapısından genç orta saha Polat Abay ve genç kaleci Enes Kalyoncu'yu renklerine bağlayan Karşıyaka, kamp dönemini 31 kişilik hazır kadroyla geçirecek. Tüm hazırlık maçlarını lig kadrosuyla oynayacak Karşıyaka, bu maçlardaki ihtiyaca göre takıma başka takviye yapılıp yapılmayacağına karar verecek.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Spor Haberler

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