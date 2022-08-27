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İzmir spor haberleri: Menemen FK sezonu evinde açacak

Spor Haberleri

İzmir spor haberleri: Menemen FK sezonu evinde açacak

İzmir spor haberi... SPOR Toto 1'inci Lig'den düştükten sonra yeni sezon öncesi yapılanmaya giderek idari ve teknik kadroda değişime giren Menemen Futbol Kulübü, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yarın ilk maçına çıkacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'den düştükten sonra yeni sezon öncesi yapılanmaya giderek idari ve teknik kadroda değişime giren Menemen Futbol Kulübü, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yarın ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler 1'inci hafta müsabakasında evinde Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Enes Kanpara'nın yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevine getirilen Özden Töraydın ilk maçlarından 3 puanla ayrılacaklarını söyledi.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Menemen İzmir Spor Haberler

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