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İzmir spor haberleri... Menemen FK'da 20'nci imza Ekrem'den

İzmir spor haberleri... Menemen FK'da 20'nci imza Ekrem'den

Spor Haberleri

İzmir haberine göre TFF 2'nci Lig'de yönetimi değişen Menemen Futbol Kulübü, sezon öncesi 20'nci dış transferini yaptı.

TFF 2'nci Lig'de yönetimi değişen Menemen Futbol Kulübü, sezon öncesi 20'nci dış transferini yaptı. Sarı-lacivertli ekip 1922 Konyaspor'dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ekrem Kayılıbal'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor altyapısında yetişen Ekrem, daha önce Anadolu Selçukluspor'da da oynadı. Yeni sezon hazırlıkları için yaklaşık iki haftadır Afyon'da bulunan Menemen FK, yarın İzmir'e dönerek ikinci etap çalışmalarına başlayacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Konyaspor Menemen İzmir Spor Haberler

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