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İzmir spor haberleri: Menemen FK 2'de 2 için Ankara'da

Spor Haberleri

İzmir spor haberleri: Menemen FK 2'de 2 için Ankara'da

İzmir haberler... TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında evinde Esenler Erokspor'u tek golle geçen Menemen Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Ankaraspor'un rakibi olacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında evinde Esenler Erokspor'u tek golle geçen Menemen Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Ankaraspor'un rakibi olacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Yakup Özhan'ın yöneteceği karşılaşma 16.30'da başlayacak.

Teknik direktör Özden Töraydın, Ankaraspor'u dış sahada yenecek güçte olduklarını belirterek, "Sezona 3 puanla başladık. Devamını getirmek için mücadelemizi vereceğiz. Takımım çok iyi hazırlandı, inanıyorum ki evimize mutlu döneceğiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ankaraspor Esenler Menemen Spor Haberler

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