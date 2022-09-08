İzmir spor haberleri | İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Çekya'da tur peşinde Spor Haberleri İzmir haberlerine göre İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası ilk turunda yarın Çekya'da Robe Zubri ile karşılaşacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası ilk turunda yarın Çekya'da Robe Zubri ile karşılaşacak. İlk tur karşılaşmalarını Zubri kentindeki Robe Arena'da oynayacak İzmir Büyükşehir Belediyespor, ilk maçını yarın TSİ 19.00'da yapacak. Müsabakanın rövanşı da 10 Eylül Cumartesi günü aynı saatte oynanacak. Karşılaşmalarda Lüksemburglu hakemler Sabien Weber ile Denis Weinquin görev yapacak. Eşleşmeyi galip tamamlayacak takım, ikinci turda Norveç'in OIF Arendal takımıyla mücadele edecek. Spor Kaynak: AA / Ali Korkmaz İzmir Büyükşehir Belediyespor Spor Haberler

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