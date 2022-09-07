İzmir spor haberleri | İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa mücadelesine başlıyor Spor Haberleri İzmir haber... Türkiye'yi Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası'nda temsil edecek İzmir Büyükşehir Belediyespor, birinci turda Çekya ekibi Bornoz Zubri ile yapacağı maçları deplasmanda oynayacak. Türkiye'yi Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası'nda temsil edecek İzmir Büyükşehir Belediyespor, birinci turda Çekya ekibi Bornoz Zubri ile yapacağı maçları deplasmanda oynayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilk tur karşılaşmalarını Çekya'daki Robe Arena'da oynayacak İzmir Büyükşehir Belediyespor'un ilk maçını 9 Eylül Cuma, rövanşı da 1 gün sonra yapacağı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Müjdat Özcan, iyi bir kadroya sahip olduklarını belirterek, " İzmir'de 3 gün süren 100. Yıl Zafer Kupası'nda 3 maç oynadık. Yeni transferlerimiz de takıma çabuk uyum sağladı. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Çekya'daki maçlarda da başarılı olup İzmir'e turu geçerek dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Spor Kaynak: AA / Ali Korkmaz İzmir Büyükşehir Belediyespor Türkiye İzmir Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› İzmir spor haberleri | İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa mücadelesine başlıyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.