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İzmir spor haberleri... Hazırlık maçı: Turgutluspor: 2 Aliağa FK: 4

İzmir spor haberleri... Hazırlık maçı: Turgutluspor: 2 Aliağa FK: 4

Spor Haberleri

İzmir spor haberi: TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, yeni sezon öncesi kendi evinde karşılaştığı 3. hazırlık maçında Aliağa FK'ya 4-2 yenildi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, yeni sezon öncesi kendi evinde karşılaştığı 3. hazırlık maçında Aliağa FK'ya 4-2 yenildi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, yeni sezon öncesi 3. hazırlık maçında Aliağa FK ile Turgutlu 7 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın her iki devresinde de farklı 11 ile sahaya çıkan Turgutluspor sahadan 4-2 mağlup ayrılan taraf oldu. Karşılaşmada Turgutluspor'un gollerini Berkant Kanık ve Ekrem Okkay kaydetti. Karşılaşmayı Turgutluspor Yönetim Kurulu Üyeleri protokolden takip ederken, az sayıda taraftar da maçı izledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Turgutluspor Spor Haberler

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