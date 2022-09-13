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İzmir spor haberleri: 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası yarın İzmir'de başlayacak

Spor Haberleri

İzmir spor haberleri: 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası yarın İzmir'de başlayacak

İzmir gelişmesine göre 19 Yaş Altı FIVB Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası, yarın oynanacak eleme maçlarıyla başlayacak.

19 Yaş Altı FIVB Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası, yarın oynanacak eleme maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Dikili ilçesinde gerçekleştirilecek organizasyona, kadın ve erkeklerde 43 ülkeden takımlar katılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ile Bahadır Utku Kesgin-Furkan Ramazan Kaplan, kadınlarda ise Ecem Aksoy-Doğa Öcal ile Su Şimdim-Ceylin Sayar ikililerinden oluşan Plaj Voleybolu Milli Takımları temsil edecek.

Organizasyon, 18 Eylül'de oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

voleybol Türkiye Dikili İzmir Spor Haberler

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