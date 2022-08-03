İzmir spor haberi | Pınar Karşıyaka White'ı bekliyor İzmir spor haberi... BASKETBOL Süper Ligi'nde kadrosunu Berkan Durmaz dışında tepeden tırnağa değiştiren Pınar Karşıyaka, halen hamle yapmadığı yabancı uzun forvet pozisyonunda Panathinaikos'tan Okaro White'tan haber bekliyor. BASKETBOL Süper Ligi'nde kadrosunu Berkan Durmaz dışında tepeden tırnağa değiştiren Pınar Karşıyaka, halen hamle yapmadığı yabancı uzun forvet pozisyonunda Panathinaikos'tan Okaro White'tan haber bekliyor. NBA'de Miami Heat ile Washington Wizards'ın yanı sıra Avrupa'da Virtus Bologna, Aris ve Unics Kazan gibi kulüplerde de forma giyen 29 yaşında, 2.03 boyundaki Jamaika asıllı ABD'li White'a teklif yapan yeşil-kırmızılılar, oyuncu için girişimlerini sürdürüyor. White geçen sezon Euroleague'de 8.4 sayı, 3.7 ribaund ortalamaları tutturdu. Kaf-Kaf, 3 sezondur takımda forma giyen Fransız uzun forvet Amath M'Baye'yi Anadolu Efes'e kaptırmıştı. - İzmir Spor Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş Pınar Karşıyaka Panathinaikos basketbol İzmir Spor Haberler

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