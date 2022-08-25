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İzmir spor haberi: Menemen FK, Mertcan Açıkgöz'ü renklerine bağladı

Spor Haberleri

İzmir spor haberi: Menemen FK, Mertcan Açıkgöz'ü renklerine bağladı

İzmir bölgesinden gelen habere göre DIŞ transferde son olarak Bedirhan Altunbaş'a imza attıran TFF 2'nci Lig Beyaz Grup Menemen FK, Mertcan Açıkgöz'ü de iki yıllığına renklerine bağladı.

DIŞ transferde son olarak Bedirhan Altunbaş'a imza attıran TFF 2'nci Lig Beyaz Grup Menemen FK, Mertcan Açıkgöz'ü de iki yıllığına renklerine bağladı. 23 yaşındaki kanat forvet, Beşiktaş altyapısında futbola başladı. Siyah-beyazlı ekibin U17, U19 ve U21 takımlarında görev yaptıktan sonra Eyüpspor ve Sarıyer'de oynayan Mertcan Açıkgöz, 2'nci Lig'de bugüne kadar 42 maça çıktı. Beşiktaş ile UEFA Youth League tecrübesi de yaşayan genç oyuncu, toplam 11 gole imza attı.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaş Menemen İzmir Spor Haberler

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