İzmir spor haberi: Karşıyaka'nın transferde acelesi yok Spor Haberleri İzmir haberlerine göre TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transferde alternatif stoper arayan Karşıyaka, aceleci davranmayacak. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transferde alternatif stoper arayan Karşıyaka, aceleci davranmayacak. Geçen sezonki kadrosundan defansta görev yapan Denis Meriç'in ayrıldığı, U19 takımından Mertcan'ı A takıma çıkaran yeşil-kırmızılılar, stoperler Cenk ve Metin'in yanında sakatlıktan çıkan sol bek Burak'ı da stoper olarak değerlendiriyor. Dış transferde 6 oyuncu alıp defansa takviye yapmayan Kaf-Kaf'ta Teknik Direktör Ermen Güraçar'ın yönetimden sayısal olarak eksik kalınan bu alana şartları uygun isim olursa transfer istediği öğrenildi. Acele etmeyecek Karşıyaka, transfer döneminin sonunda 25 yaş kontenjanına takılmayacak, genç ve yetenekli stoper bulursa kadrosuna katacak. - İzmir Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Meriç İzmir Spor Haberler

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