İzmir spor haberi: Karşıyaka'da kamp bitiyor İzmir gelişmesine göre TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka, 12 günlük Bolu kampını yarın tamamlayacak. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka, 12 günlük Bolu kampını yarın tamamlayacak. Teknik direktör Erman Güraçar, kamp dönüşü takıma 2 gün izin verecek. Yeşil-kırmızılılar 5 Ağustos Cuma günü Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yeniden toplanıp antrenmanlara başlayacak. Tesisteki yenileme çalışmalarında da son aşamaya gelen Karşıyaka, sezon öncesi kampını yenilenen kamp merkezinde sürdürecek. Erman Güraçar'ın kamp dönüşü şimdilik gençlerle toplam 31 kişilik kadroda eleme yapmayı düşünmediği öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Bolu Spor Haberler

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