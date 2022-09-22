İzmir spor haberi | İkinci Adnan Menderes Anma Yol Koşusu gerçekleşti

İzmir yerel spor haberine göre Merhum Başbakan Adnan Menderes'in 61. ölüm yıldönümü münasebetiyle ile Aydın Valiliği himayesinde Adnan Menderes Üniversitesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu'nun düzenlediği Geleneksel 2. Adnan Menderes Anma Yol Koşusu, gerçekleşti.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in 61. ölüm yıldönümü münasebetiyle ile Aydın Valiliği himayesinde Adnan Menderes Üniversitesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu'nun düzenlediği Geleneksel 2. Adnan Menderes Anma Yol Koşusu, gerçekleşti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Adnan Menderes'in güçlü Türkiye hayalini politikaları ve kalkınma atılımlarıyla gerçekleştirmeye çalıştığını ve 'Demokrasi Şehidi' olarak tarihe geçtiğini aktardı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in iktidarda kaldığı on yıl boyunca tevazusu, beyefendi kişiliği ve milli iradeye saygısı ile insanımızın gönlüne girdiğini belirten Rektör Aldemir, "Milletimizin gönlünde şehitlik mertebesine ulaşan ismini taşımaktan büyük onur duyduğumuz Merhum Başbakanımız Adnan Menderes ve arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyorum. Anma koşusunda bu heyecanımızı bizlerle paylaşan tüm davetlilere teşekkür ediyor yarışmaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından 2. Adnan Menderes Anma Yol Koşusu'nda yer alan sporcular, Aydın merkezde gerçekleşen yol koşusunu tamamladılar. Sporcuların, bitiş çizgisine ulaşması ile ödül töreni gerçekleşti.

Ödül töreninde; AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü, Büyük Erkekler, Genç Erkekler, Büyük Kadınlar ve Genç Kadınlar branşlarında dereceye giren sporculara ödül ve madalyalarını verdi. - AYDIN