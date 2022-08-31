İzmir spor haberi | AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı İzmir'de yapılacak Spor Haberleri İzmir spor haberi... Otomobil sporlarında AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı 4 Eylül Pazar günü İzmir'in Kınık ilçesinde gerçekleştirilecek. Otomobil sporlarında AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı 4 Eylül Pazar günü İzmir'in Kınık ilçesinde gerçekleştirilecek. İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda Kınık Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv katkılarıyla gerçekleştirilecek yarış 5,8 kilometre uzunluğundaki Kınık-Köseler yolunda koşulacak. Toplam 4 kategoride 30 sporcunun yer alacağı yarışta katılımcılar 3 çıkış gerçekleştirecek. Saat 12.00'de başlayacak yarış, saat 18.00'de Kınık Meydanı'nda gerçekleştirilecek ödül töreni ile son bulacak. Spor Kaynak: AA / Ali Korkmaz Türkiye Eylül İzmir Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› İzmir spor haberi | AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı İzmir'de yapılacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.