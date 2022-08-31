Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir spor haberi | AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı İzmir'de yapılacak

Spor Haberleri

İzmir spor haberi | AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı İzmir'de yapılacak

İzmir spor haberi... Otomobil sporlarında AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı 4 Eylül Pazar günü İzmir'in Kınık ilçesinde gerçekleştirilecek.

Otomobil sporlarında AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı 4 Eylül Pazar günü İzmir'in Kınık ilçesinde gerçekleştirilecek.

İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda Kınık Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv katkılarıyla gerçekleştirilecek yarış 5,8 kilometre uzunluğundaki Kınık-Köseler yolunda koşulacak.

Toplam 4 kategoride 30 sporcunun yer alacağı yarışta katılımcılar 3 çıkış gerçekleştirecek.

Saat 12.00'de başlayacak yarış, saat 18.00'de Kınık Meydanı'nda gerçekleştirilecek ödül töreni ile son bulacak.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Türkiye Eylül İzmir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title