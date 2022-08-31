İzmir spor haberi | AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı İzmir'de yapılacak
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İzmir spor haberi... Otomobil sporlarında AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı 4 Eylül Pazar günü İzmir'in Kınık ilçesinde gerçekleştirilecek.
Otomobil sporlarında AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı 4 Eylül Pazar günü İzmir'in Kınık ilçesinde gerçekleştirilecek.
İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda Kınık Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv katkılarıyla gerçekleştirilecek yarış 5,8 kilometre uzunluğundaki Kınık-Köseler yolunda koşulacak.
Toplam 4 kategoride 30 sporcunun yer alacağı yarışta katılımcılar 3 çıkış gerçekleştirecek.
Saat 12.00'de başlayacak yarış, saat 18.00'de Kınık Meydanı'nda gerçekleştirilecek ödül töreni ile son bulacak.
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor