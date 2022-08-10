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İzmir spor: Bergama FK teknik direktörünü buldu

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İzmir spor: Bergama FK teknik direktörünü buldu

Gelen İzmir haberine göre TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Altay'ın eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun devraldığı Bergama FK'da teknik direktörlük görevine Fatih Çardak getirildi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Altay'ın eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun devraldığı Bergama FK'da teknik direktörlük görevine Fatih Çardak getirildi. Son olarak Pendikspor'da Osman Özköylü'nün yardımcı antrenörlüğünü yapan 38 yaşındaki genç çalıştırıcı, daha önce Atakum Belediyespor'da teknik patron olarak görev aldı.

Teknik direktör Fatih Çardak, kariyerinde Diyarbakır BŞB, Elazığspor, Denizlispor, Kayseri Erciyesspor, Ankaraspor, Şanlıurfaspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Samsunspor, Erzurumspor, Osmanlıspor, Boluspor, Hekimoğlu ve Altay'da yardımcı antrenörlük yaptı. Çardak'ın ekibinde Mustafa Sevgi, Egemen Babaç ve Cengiz Uzunköse yer alıyor.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Bergama Fatih Altay İzmir Spor Haberler

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