İzmir Kupa Voley Kadınlar Maçlarına Ev Sahipliği Yapacak

İzmir, Kupa Voley Kadınlar'da A ve B Grubu maçlarına ev sahipliği yapacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda yapılacak olan maçlarda takımlar mücadele edecek ve çeyrek finale kalmak için mücadele edecekler.

İZMİR,

Kupa Voley Kadınlar'da A ve B Grubu maçlarına İzmir ev sahipliği yapacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda yarın A Grubu'nda saat 15.00'te Kuzeyboru- Ptt, aynı salonda B Grubu'nda ise 18.00'de Çukurova Belediye-Muratpaşa Belediye müsabakaları oynanacak. C Grubu müsabakaları Bursa'da oynanacak.

İzmirli sporseverler pazar günü PTT-Nilüfer Bld, Muratpaşa Bld-Galatasaray, pazartesi günü ise Nilüfer Bld-Kuzeyboru, Galatasaray-Çukurova Bld maçlarını takip edebilecek. Üç grupta oynanacak maçlar sonucu birinciler ve en iyi ikinci olmak üzere toplam dört takım çeyrek finale kalacak.