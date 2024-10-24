İzmir'in Rakipleri Voleybolda Zirveyi Paylaşıyor
Göztepe ve Karşıyaka, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda 4'te 4 yaparak liderliği paylaşıyor. Her iki takım da sezona etkileyici bir başlangıç yaptı.
VOLEYBOLDA bu sezon yıllardır hasret kaldıkları Sultanlar Ligi'ne geri dönme hedefiyle iddialı kadrolar kuran İzmir'in ezeli rakipleri Göztepe ve Karşıyaka, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda ilk 4 hafta sonunda 4'te 4'le zirveyi paylaşıyor. İnfo Yatırım Karşıyaka, son olarak Yeşilyurt deplasmanında ilk seti kaybetmesine rağmen 3-1 kazanıp üst üste 4'üncü galibiyetini aldı. Kaf-Kaf seneler sonra sezona müthiş başladı. Papara Göztepe de yine İstanbul'da Vakıfbank deplasmanında 3-0 kazanıp 4'te 4 yaptı. Göz-Göz set averajıyla rakibi Kaf-Kaf'ın üzerinde liderliğini korudu.