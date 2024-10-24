Üye Girişi
Haberler

İzmir'in Rakipleri Voleybolda Zirveyi Paylaşıyor

İzmir'in Rakipleri Voleybolda Zirveyi Paylaşıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe ve Karşıyaka, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda 4'te 4 yaparak liderliği paylaşıyor. Her iki takım da sezona etkileyici bir başlangıç yaptı.

VOLEYBOLDA bu sezon yıllardır hasret kaldıkları Sultanlar Ligi'ne geri dönme hedefiyle iddialı kadrolar kuran İzmir'in ezeli rakipleri Göztepe ve Karşıyaka, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda ilk 4 hafta sonunda 4'te 4'le zirveyi paylaşıyor. İnfo Yatırım Karşıyaka, son olarak Yeşilyurt deplasmanında ilk seti kaybetmesine rağmen 3-1 kazanıp üst üste 4'üncü galibiyetini aldı. Kaf-Kaf seneler sonra sezona müthiş başladı. Papara Göztepe de yine İstanbul'da Vakıfbank deplasmanında 3-0 kazanıp 4'te 4 yaptı. Göz-Göz set averajıyla rakibi Kaf-Kaf'ın üzerinde liderliğini korudu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Karşıyaka Voleybol İzmir Yaşam Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 TUSAŞ şehitlerine gözyaşları ile veda

TUSAŞ şehitlerine acı veda
Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan Türkiye'yi neden kabul etmedi (BRİCS)? Oğuzhan Güngör kimdir, Oğuzhan Güngör neden görevden alındı (MHP)? 24-25 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? 24-25 Ekim Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? TRT 1 yayın akışı (24 Ekim Perşembe) TRT 1'de bu akşam hangi maçlar var? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Ekim Bağcılar, Küçükçekmece, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 24-25 Ekim Gemlik, İnegöl, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? TRT Spor yayın akışı 24 Ekim Perşembe! Bu akşam hangi maçlar var? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Ekim Ödemiş, Selçuk, Bayraklı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Ekim Karatay, Ereğli, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Ekim Elmadağ, Sincan, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.