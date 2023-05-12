İzmir'in Bornova ilçesi 27 yıl sonra profesyonel liglere döndü

İzmir'in Bornova ilçesinin Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Grup'ta şampiyon olan Viven Bornova FK, 27 yıllık profesyonel lig hasretine son verdi. Yeşil-siyahlılar, yeni sezonda profesyonel ligde de genç oyunculara inanma vizyonuyla yola devam edecek.

Türkiye'de futbolun tarihte oynandığı ilk yer olan İzmir'in Bornova ilçesinin 27 yıllık profesyonel lig hasretine Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Grup'ta şampiyon olan Viven Bornova FK son verdi. Sezonu 52 puanla Sökespor'un ikili averajla önünde zirvede tamamlayıp, Futbol Federasyonu'nun 6 Şubat'taki deprem felaketi sonrası bu yıl Play-Off aşamasını kaldırmasıyla direkt TFF 3'üncü Lig'e adını yazdıran Viven Bornova, ilk şampiyonluk kutlamasını yeni sezonda maçlarını oynayacağı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yaptı. Bornova ekibi, stattaki poster çekiminin ardından düzenlenen gecede aileleriyle birlikte şampiyonluğu kutladı.

Toplam 14 grubun olduğu Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğa ulaşan en genç takım da olan yeşil-siyahlılar, Bornova'yı yeni sezonda 1996'dan beri takımının olmadığı profesyonel ligde temsil etmenin onurunu yaşayacak. Viven Bornova FK Başkanı Hüseyin Ok, 27 yıl sonra profesyonel liglere geri dönen takımlarının önümüzdeki dönemlerde daha da üst katagorilere taşıyacaklarına inandıklarını söyledi. Başkan Ok, Viven Bornova'nın yeni sezonda profesyonel ligde de genç oyunculara inanma vizyonuyla yola devam edteceğini belirtti.