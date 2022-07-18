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İzmir, havuzda şampiyon

İhlas Haber Ajansı - Spor
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İzmir, havuzda şampiyon

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sutopu U15 Kadın Takımı, Adana'da şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sutopu U15 Kadın Takımı, Adana'da şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sutopu U15 Kadın Takımı, 2. Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Adana'da 15-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2. Lig grup maçlarında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 20-7, Adana Büyükşehir Belediyespor'u 30-4, Antalyaspor'u 22-4 yenen Sutopu U15 Kadın Takımı, yarı finalde Gaziantep Şehit Kamil Belediyespor'u 23-0 mağlup ederek finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor'un rakibi oldu. Hatay temsilcisini de 19-4'lük skorla geçti ve 1. Lig'e yükseldi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

İzmir Büyükşehir Belediyesi gençlik Adana Spor Haberler

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