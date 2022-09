İzmir haber: Selçuk Can, bronz madalya kazandı

Edinilen İzmir gelişmesine göre - Selçuk Can, bronz madalya kazandı Selçuk Can: "Allah'ın izniyle o kemeri bir gün belime takacağım" Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda Türkiye'yi temsil eden Selçuk Can, bronz madalya kazandı.