İzmir haberleri: Pınar Karşıyaka'da Sarıca'nın Almanya çıkarması
Gelen İzmir haberlerine göre FIBA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü kez Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan Pınar Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) tarafından Almanya'da düzenlenen başantrenörler çalıştayına katıldı.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü kez Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan Pınar Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) tarafından Almanya'da düzenlenen başantrenörler çalıştayına katıldı.
Frankfurt'ta 16-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen çalıştaya BCL'nin yeni sezonunda yer alacak başantrenörler ve hakemler katılırken, kurallar ve değişen kurallar hakkında seminerler düzenlendi. Pınar Karşıyaka, bu sezon Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında 4 Ekim'de Yunan ekibi AEK'yı ağırlayacak.