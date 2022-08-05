İzmir haberleri... Menemen FK'nın maç programı netleşti
İzmir spor haberi... TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürürken, hazırlık maçlarının programı da netleşti.
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürürken, hazırlık maçlarının programı da netleşti. Sarı-lacivertliler ilk olarak yarın saat 18.00'de 1922 Konyaspor'la karşılaşacak. Menemen FK, 13 Ağustos Cumartesi günü Adıyaman FK ile oynayıp, 17 Ağustos Çarşamba günü ise Fas takımı İttihad Tanger ile kozlarını paylaşacak.- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor