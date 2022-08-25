İzmir haberleri! Karşıyaka şampiyonlukta favori

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Karşıyaka, dünyaca ünlü internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre grupta şampiyonluğun en büyük favorisi durumunda. Sitede yeni transferler, kadro değerlerine ve takımların hedeflerine göre yapılan sıralamaya göre grupta Karşıyaka ve Belediye Kütahyaspor'un şampiyonluklarına yüzde 80 oran veriliyor. Kaf-Kaf ve Kütahya'yı, şampiyonluk ihtimallerine yüzde 75 oran verilen Mersin İdman Yurdu ve 52 Orduspor izliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor