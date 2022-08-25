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İzmir haberleri! Karşıyaka şampiyonlukta favori

Spor Haberleri

İzmir haberleri! Karşıyaka şampiyonlukta favori

İzmir spor haberi: TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Karşıyaka, dünyaca ünlü internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre grupta şampiyonluğun en büyük favorisi durumunda.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Karşıyaka, dünyaca ünlü internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre grupta şampiyonluğun en büyük favorisi durumunda. Sitede yeni transferler, kadro değerlerine ve takımların hedeflerine göre yapılan sıralamaya göre grupta Karşıyaka ve Belediye Kütahyaspor'un şampiyonluklarına yüzde 80 oran veriliyor. Kaf-Kaf ve Kütahya'yı, şampiyonluk ihtimallerine yüzde 75 oran verilen Mersin İdman Yurdu ve 52 Orduspor izliyor.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka İzmir Spor Haberler

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