İzmir haberleri! Karşıyaka ilk hafta taraftarsız oynayacak Spor Haberleri İzmir haber... KORONAVİRÜS pandemisi nedeniyle Futbol Federasyonu'nun 2.5 yıldır uyguladığı deplasman yasağı bu sezon tüm liglerde kalkarken, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Karşıyaka, ilk hafta taraftarından yoksun olacak. KORONAVİRÜS pandemisi nedeniyle Futbol Federasyonu'nun 2.5 yıldır uyguladığı deplasman yasağı bu sezon tüm liglerde kalkarken, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Karşıyaka, ilk hafta taraftarından yoksun olacak. Ligde ilk hafta 4 Eylül'de Karşıyaka'nın deplasmanda Nevşehir Belediyespor'la oynayacağı maç, Nevşehir Gazi Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmaları sebebiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3 Nolu Saha'ya alındı. Tribünleri yetersiz olan sahaya deplasman seyircisinin alınmayacağı belirtildi. Yeşil-kırmızılı taraftarlar ilk hafta takımlarına tribünden destek veremeyecek. Kaf-Kaf, taraftarıyla ilk kez 10 Eylül'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Belediye Derincespor maçıyla kavuşacak. - İzmir Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Futbol İzmir Spor Haberler

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