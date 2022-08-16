İzmir haberleri... Karşıyaka'da tesis seferberliği

YENİ sezon öncesi Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde futbol kamp merkezini tamamen yenileyen Karşıyaka, tesislerin geneline de el attı. Tesiste futbol takımının kaldığı odaları tepeden tırnağa değiştiren, fitness merkezini de açan Karşıyaka, voleybol ve basketbol altyapı takımları için de tesis bünyesindeki salonlarda ek bina inşaatına başladı. Tesislerde voleybol ve basketbol branşları için de kamp merkezleri yapılacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor