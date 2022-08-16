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İzmir haberleri... Karşıyaka'da tesis seferberliği

İzmir haberleri... Karşıyaka'da tesis seferberliği

İzmir spor haberine göre YENİ sezon öncesi Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde futbol kamp merkezini tamamen yenileyen Karşıyaka, tesislerin geneline de el attı.

Spor Haberleri

YENİ sezon öncesi Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde futbol kamp merkezini tamamen yenileyen Karşıyaka, tesislerin geneline de el attı. Tesiste futbol takımının kaldığı odaları tepeden tırnağa değiştiren, fitness merkezini de açan Karşıyaka, voleybol ve basketbol altyapı takımları için de tesis bünyesindeki salonlarda ek bina inşaatına başladı. Tesislerde voleybol ve basketbol branşları için de kamp merkezleri yapılacak.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Selçuk Yaşar Karşıyaka Futbol İzmir Spor Haberler

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