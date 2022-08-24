İzmir haberleri | Karşıyaka'da son 3 dosya Spor Haberleri İzmir haberleri: TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transfer yasağını kaldırarak 6 yeni takviyesine lisans çıkarmaya çalışan Karşıyaka'nın önünde borçlu olduğu 3 eski futbolcu kaldı. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transfer yasağını kaldırarak 6 yeni takviyesine lisans çıkarmaya çalışan Karşıyaka'nın önünde borçlu olduğu 3 eski futbolcu kaldı. Hafta başında 8 eski futbolcuya ödeme yaparak imza alan yeşil-kırmızılılar, kalan 3 ismin 500 bin TL civarındaki kesinleşmiş alacağını da haftaya kapatıp transfer yasağını açacak. Karşıyaka, geçen sezon başında ve devre arasında geçici olarak yasağı kaldırmayı başarmıştı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Spor Haberler

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