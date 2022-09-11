İzmir haberleri | İzmir'in Yüzüncü Yıl Oryantiring Günleri tamamlandı Spor Haberleri İzmir haberine göre İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "İzmir'in Yüzüncü Yıl Oryantiring Günleri"nde dereceye girenler belli oldu. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "İzmir'in Yüzüncü Yıl Oryantiring Günleri"nde dereceye girenler belli oldu. Yakamoz Gençlik ve Spor Kulübü tarafından organize edilen 8 Eylül'de Urla ilçesinde başladıktan sonra 9 Eylül'de Alaçatı ve 10 Eylül'de Çeşme'de süren organizasyon bugün Karşıyaka etabıyla tamamlandı. 21A kategorisinde erkeklerde ilk 3 sıra Ahmet Kazan, Ali Eren ve Arda Berkcan Topal'dan kadınlarda ise Gülşah Miyasoğlu, Gözde Altuğ ve Derin Sevil Bodur'dan oluştu. Organizasyonun ödül töreni, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Spor Kaynak: AA / Ali Korkmaz Eylül İzmir Spor Haberler

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