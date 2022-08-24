İzmir haberleri... Bedirhan Altunbaş, Menemen FK'da Spor Haberleri İzmir spor haberi: Menemen FK, 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bedirhan Altunbaş ile satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık sözleşme imzaladı. Menemen FK, 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bedirhan Altunbaş ile satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli takım, yaz transfer dönemindeki 21. transferini Bedirhan Altunbaş'ı renklerine bağlayarak gerçekleştirdi. İzmir temsilcisi 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor. Eskişehirspor alt yapısında yetişen 23 yaşındaki sağ bek, geçen sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da görev almıştı. Sağ kanat ve sol bek pozisyonlarında da oynayabilen Bedirhan Altunbaş, 2017-2018 sezonunda Eskişehirspor'da önce U19 ve U21'de, sonra A Takım'da sahaya çıktı. Eskişehirspor'da 2018-2019 sezonunda 18, 2019-2020 sezonunda 17, 2020-2021 sezonunda 27 kez forma giyen genç oyuncu, transfer olduğu Manisa FK'da 11 karşılaşmada oynadı. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Eskişehirspor Menemen İzmir Spor Haberler

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