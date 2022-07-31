İzmir haberleri | Aliağa Petkimspor Tai Webster'ı transfer etti İzmir gelişmesine göre ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 27 yaşındaki Yeni Zelandalı oyun kurucu Tai Webster'ı kadrosuna kattı. ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 27 yaşındaki Yeni Zelandalı oyun kurucu Tai Webster'ı kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezonu EuroLeague ekiplerinden Zalgiris Kaunas'ta geçiren 27 yaşındaki Yeni Zelandalı oyun kurucu Tai Webster'ı renklerine bağladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Aliağa Petkimspor, tecrübeli oyuncuya "Hoş geldin" mesajı paylaştı. Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de 21 maça çıkan 4 sayı, 1.6 asist ortalamalarıyla sezonu tamamlayan Tai Webster, 2018-2020 yılları arasında ise Galatasaray NEF formasını Basketbol Süper Ligi'nde 49 maçta giymiş ve 11 sayı, 3.8 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / Spor Basketbol Süper Ligi Aliağa İzmir Spor Haberler

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