İzmir spor haberi... 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası İzmir'de tamamlandı Spor Haberleri İzmir spor haberi | İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi. İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi. Sadi Erdem Plaj Sporları Tesisi'nde düzenlenen şampiyona, erkekler ve kadınlar kategorilerinde oynanan yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmalarının ardından tamamlandı. Organizasyonda kadınlarda final maçında, Serdiuk-Romaniuk (Ukrayna) ikilisi, Massey-Pater (ABD) ikilisini 21-17, 21-18'lik setlerle 2-0 mağlup ederek birinci oldu. Erkekler final maçında ise iki Letonya takımı karşı karşıya geldi. Fokerots-Auzins G. ikilisi, Bulgacs O.-Teteris ekibini 21-16, 21-17'lik setlerle 2-0 yenerek birincilik elde etti. Düzenlenen törenle kupa ve madalyalar dereceye giren ekiplere takdim edildi. Spor Kaynak: AA / Metin Aydemir Dikili İzmir Spor Haberler

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