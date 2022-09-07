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İzmir haberi! Potada Egeliler İzmir'de rakip

Spor Haberleri

İzmir haberi! Potada Egeliler İzmir'de rakip

İzmir haberi: Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan 3 Ege ekibi İzmir'de birbirine rakip olacak.

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan 3 Ege ekibi İzmir'de birbirine rakip olacak. Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğindeki hazırlık maçlarında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yarın saat 17.00'de Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşacak. Aynı salonda cuma günü saat 17.00'de Pınar Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, cumartesi günü saat 15.00'te ise Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak. Karşılaşmalar seyircisiz oynanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka İzmir Ege Spor Haberler

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