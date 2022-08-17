İzmir haberi... Pınar Karşıyaka'nın programı netleşti

İzmir haberlerine göre Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka'nın oynayacağı özel maçların programı belli oldu.

Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka'nın oynayacağı özel maçların programı belli oldu. Eylül ayı başında Sırbistan'a gidecek Kaf-Kaf, Belgrad'ta 2 Eylül'de FMP, 3 Eylül'de ise Mega Leks ile karşılaşacak. İzmir'de 9 Eylül'de Yukatel Merkezefendi Belediyesi, 10 Eylül'de ise Manisa Büyükşehir Belediyespor'la evinde hazırlık maçları oynayacak Karşıyaka, 13-17 Eylül tarihleri arasında Antalya'da Gloria Cup'a katılacak.

Yeşil-kırmızılı ekip geleneksel Pınar Cup'a ise 22-24 Eylül tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. Bu sezon Fenerbahçe Beko ve Ukrayna ekibi Prometey Slobozhanske'nin katılacağı Pınar Cup'ta 22 Eylül'de Karşıyaka-Fenerbahçe, 23 Eylül'de Fenerbahçe-Prometey, 24 Eylül'de ise Karşıyaka-Prometey maçları oynanacak. İzmir temsilcisi Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk resmi maçına ise 4 Ekim'de evinde Yunan ekibi AEK önünde çıkacak.