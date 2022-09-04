İzmir haberi | Menemen FK tökezledi Spor Haberleri İzmir spor haberi | TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni yapılanma sonrası ilk maçında Esenler Erokspor'u evinde 1-0 yenen Menemen Futbol Kulübü, 2'nci hafta yenilgiyle tanıştı. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni yapılanma sonrası ilk maçında Esenler Erokspor'u evinde 1-0 yenen Menemen Futbol Kulübü, 2'nci hafta yenilgiyle tanıştı. Ankaraspor deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler öne geçtiği maçı 3-1 kaybederek ilk üzüntüsünü yaşadı. Maçın 35'inci dakikasında Ali Özgün'ün golüyle öne geçip ilk yarıyı 1-0 önde kapatan sarı-lacivertliler, ikinci devrede kalesinde 3 gol birden gördü. Menemen FK gelecek hafta evinde Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. - İzmir Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Esenler Menemen İzmir Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› İzmir haberi | Menemen FK tökezledi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.