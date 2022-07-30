İzmir haberi | Karşıyaka Kerem'i açıkladı İzmir yerel spor haberine göre TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona iddialı başlayan Karşıyaka, Çorum FK'dan kadrosunea dahil ettiği Kerem Pala'nın 3 yıllık sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona iddialı başlayan Karşıyaka, Çorum FK'dan kadrosunea dahil ettiği Kerem Pala'nın 3 yıllık sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Kerem, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği yeşil-kırmızılılarda 14 maçta 1 gol atmıştı. Bolu kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Sapanca Gençlikspor'u 5-1 mağlup eden Kaf-Kaf, dün ikinci maçta da 2'nci Lig ekibi Arnavutköy Belediyespor'u 2-1'le geçti. Yeşil-kırmızılıların gollerini Özgür ve U19 takımından profesyonel yapıyıp Spanca ağlarını da sarsan Taha attı. Karşıyaka kamptaki son sınavında pazartesi günü Somaspor'la rakip olacak. Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Çorum Belediyespor Karşıyaka Spor Haberler

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