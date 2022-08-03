İzmir haberi | Karşıyaka'da gençler göze girdi
İzmir haberi... TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon öncesi Bolu kampını tamamlayan Karşıyaka'da U19 takımından kadroya dahil edilen gençler göze girdi.
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon öncesi Bolu kampını tamamlayan Karşıyaka'da U19 takımından kadroya dahil edilen gençler göze girdi. U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde final oynayan kadroda yer alan 9 futbolcu A takımla kampa götürülürken, daha önce profesyonel sözleşme imzalayan Taha Yeşilbaş, hazırlık maçlarında 2, Belçika'da Standard Liege altyapısında yetişip 2019 yılında Fenerbahçe A takımıyla antrenmanlarda denenen, Gençlerbirliği formasıyla 2020-2021 sezonunda U19 Süper Ligi'nde forma giyen ofansif orta saha Selçuk Çetiner 1 gol attı. Göze giren U19 oyuncuları Kaf-Kaf'la antrenmanları sürdürecek.- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor