İzmir haberi | Karşıyaka'da gençler göze girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir haberi | Karşıyaka'da gençler göze girdi

İzmir haberi | Karşıyaka'da gençler göze girdi

İzmir haberi... TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon öncesi Bolu kampını tamamlayan Karşıyaka'da U19 takımından kadroya dahil edilen gençler göze girdi.

 - Güncelleme:

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon öncesi Bolu kampını tamamlayan Karşıyaka'da U19 takımından kadroya dahil edilen gençler göze girdi. U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde final oynayan kadroda yer alan 9 futbolcu A takımla kampa götürülürken, daha önce profesyonel sözleşme imzalayan Taha Yeşilbaş, hazırlık maçlarında 2, Belçika'da Standard Liege altyapısında yetişip 2019 yılında Fenerbahçe A takımıyla antrenmanlarda denenen, Gençlerbirliği formasıyla 2020-2021 sezonunda U19 Süper Ligi'nde forma giyen ofansif orta saha Selçuk Çetiner 1 gol attı. Göze giren U19 oyuncuları Kaf-Kaf'la antrenmanları sürdürecek.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka İzmir Bolu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title