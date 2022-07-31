İzmir haberi | Karşıyaka'da formayı taraftar belirledi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona iddialı hazırlanan Karşıyaka'nın giyeceği alternatif formayı taraftarlar belirledi. Taraftarlar arasında forma tasarım yarışması açan Karşıyaka, sevenlerinden gelen onlarca tasarım içinden eleme yaptı. Tasarımları sosyal medyada yine taraftarların oylamasına sunan yeşil-kırmızılıların anketinde 14 bin 568 oy kullanıldı. Ankette taraftarların 3 bin 642 oy verdiği 2 numaralı tasarım birinci oldu. Karşıyaka, formayı yeni sezonda alternatif olarak maçlarda giyecek. Bolu kampını teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde sürdüren Karşıyaka, kamptaki son hazırlık maçında yarın Somaspor'la rakip olacak. İzmir temsilcisi kampta daha önce Sapanca Gençlikspor'u 5-1, Arnavutköy Belediyespor'u da 2-1 yenmişti.