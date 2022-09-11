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İzmir haberi | 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu rekor katılımla başladı

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İzmir haber... 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu rekor katılımla başladı 10. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, İzmir'in işgalden kurtuluş coşkusuna ortak olan 3 bin kişinin katılımı ile koşulmaya başlandı.

9 Eylül İzmir Yarı Maratonu rekor katılımla başladı

İZMİR - 10. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, İzmir'in işgalden kurtuluş coşkusuna ortak olan 3 bin kişinin katılımı ile koşulmaya başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin kurtuluşunun 100. yılı için düzenlediği etkinlikleri Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'yla sürdürüyor. 10. kez startı verilen maratona 3 bin kişi katılırken, maraton düzenlendiği ilk yıldan bu yana en yüksek katılımcı sayısına ulaşmış oldu. Saat 07.00 itibari ile başlayan yarışta sporcular, Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında ter dökecek.

Koşunun sonunda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında dereceye giren sporcular, ödüllerini saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç - Spor

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