İzmir haber | Pınar Karşıyaka'ya 10'uncu takviye

Edinilen İzmir gelişmesine göre BASKETBOL Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yine iddialı olma hedefiyle kadrosunu tepeden tırnağa değiştiren Pınar Karşıyaka, 10'uncu transferini yaptı.

BASKETBOL Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yine iddialı olma hedefiyle kadrosunu tepeden tırnağa değiştiren Pınar Karşıyaka, 10'uncu transferini yaptı. Kaf-Kaf, geçen sezon İspanya ACB Ligi takımarından Real Betis forması giyen 27 yaşında, 2.03 boyundaki uzun forvet Vittorio Brown'ı kadrosuna kattı. Avrupa'da daha önce Le Mans'ta da oynayan, geçen sezon İspanya'da 11.0 sayı, 4.3 ribaund ve 0.9 asist ortalaması tutturan Vittorio Brown, Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi 5'inci yabancısı oldu. Pınar Karşıyaka daha önce transferde şutör guard Jaylon Brown, guard Erick Mccollum, pivot Angel Delgado, guard Kenan Sipahi, şutör guard Thomas Akyazılı, uzun forvet Mert Celep, pivot Deniz Kılıçlı, şutör guard Skyler Flatten ve pivot Dusan Cantekin'i almıştı.