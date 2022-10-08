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İzmir haber! Pınar Karşıyaka sezona fırtına gibi başladı

Spor Haberleri

İzmir haber! Pınar Karşıyaka sezona fırtına gibi başladı

İzmir haberler... Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray Nef'i 72-70 mağlup ederek bu sezon oynadığı ilk üç resmi maçı kazanmış oldu.

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray Nef'i 72-70 mağlup ederek bu sezon oynadığı ilk üç resmi maçı kazanmış oldu.

Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Pınar Karşıyaka, Galatasaray Nef'e konuk oldu. İlk çeyreği 25-16 geride kapatan yeşil-kırmızılılar, ikinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyarak farkı 2'ye düşürdü ve devreye 42-40 geride girdi. Üçüncü çeyrekte de oyundan kopmayan İzmir temsilcisi, son çeyreğe 57-55 önde girdi. Son çeyrekte zor anlar yaşayan Kaf-Kaf mücadeleyi bırakmayarak son hücumunda bulduğu üçlükle maçı 72-70 kazanmasını bildi.

3'te 3 galibiyet

Bu sonuçla Karşıyaka, geçtiğimiz hafta sahasında aldığı 79-76'lık Manisa BB galibiyetinin ardından ligdeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılmış oldu. Hafta içerisinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan ekibi AEK'yi konuk eden yeşil-kırmızılılar, bu maçtan da 91-88 galibiyetle ayrılmıştı. Sezona 3'te 3 ile başlayan Karşıyaka, taraftarını mutlu etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Karşıyaka İzmir Spor Haberler

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