İzmir haber: Pınar Karşıyaka parkeye indi İzmir haber: Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonda iddialı olmak isteyen Pınar Karşıyaka'da yerli oyuncuların ardından yeni yabancılar da takıma katılmaya başladı. Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonda iddialı olmak isteyen Pınar Karşıyaka'da yerli oyuncuların ardından yeni yabancılar da takıma katılmaya başladı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yerli oyuncularla parkeye inen yeşil-kırmızılılarda yeni yabancılardan Jaylon Brown ve Skyler Flatten de İzmir'e gelip takıma katıldı. Sağlık kontrolünden geçen ikili takımla ilk antrenmana çıktı. Demirören Haber Ajansı / Spor Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Karşıyaka İzmir Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› İzmir haber: Pınar Karşıyaka parkeye indi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.