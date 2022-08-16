İzmir haber: Pınar Karşıyaka parkeye indi
İzmir haber: Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonda iddialı olmak isteyen Pınar Karşıyaka'da yerli oyuncuların ardından yeni yabancılar da takıma katılmaya başladı.
Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonda iddialı olmak isteyen Pınar Karşıyaka'da yerli oyuncuların ardından yeni yabancılar da takıma katılmaya başladı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yerli oyuncularla parkeye inen yeşil-kırmızılılarda yeni yabancılardan Jaylon Brown ve Skyler Flatten de İzmir'e gelip takıma katıldı. Sağlık kontrolünden geçen ikili takımla ilk antrenmana çıktı.
Demirören Haber Ajansı / Spor