İzmir haber | Pınar Karşıyaka ilk sınavda Sırbistan'da Spor Haberleri İzmir gelişmesine göre BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon hazırlıklarını yenilediği kadrosuyla sürdüren Pınar Karşıyaka, ilk özel maçlarına Sırbistan'da çıkacak. BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon hazırlıklarını yenilediği kadrosuyla sürdüren Pınar Karşıyaka, ilk özel maçlarına Sırbistan'da çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip Antrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki ilk sınavda yarın saat 18.00'de Belgrad kentinde FMP Belgrad'la karşılaşacak. İzmir temsilcisi cumartesi günü aynı saatte ise Mega Leks'le rakip olup ardından pazar günü yurda dönecek. Dominik Cumhuriyeti Milli Takımı forması giyen yeni transferlerden Angel Delgado hariç tam kadro olan Karşıyaka, İzmir'e dönüşünde 9 Eylül'de Yukatel Merkezefendi Belediyesi, 10 Eylül'de Manisa Büyükşehir Belediyespor'la özel maçlar oynayıp, 13-17 Eylül'de Antalya'da Gloria Cup'a katılacak. Karşıyaka, özel maç programını 22-24 Eylül tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı Pınar Cup'la tamamlayacak. - İzmir Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Pınar Karşıyaka Sırbistan Karşıyaka İzmir Spor Haberler

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