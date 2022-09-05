İzmir haber! Pınar Karşıyaka'dan iyi prova
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İzmir haberler: Basketbol Süper Ligi'nde yenilediği kadrosuyla sezon öncesi ilk hazırlık maçlarına Sırbistan'da çıkan Pınar Karşıyaka, 1 galibiyet, 1 beraberlikle döndü.
Basketbol Süper Ligi'nde yenilediği kadrosuyla sezon öncesi ilk hazırlık maçlarına Sırbistan'da çıkan Pınar Karşıyaka, 1 galibiyet, 1 beraberlikle döndü.
Yeşil-kırmızılı ekip, Belgrad'daki ilk sınavda FMP Belgrad'ı 80-73 yenerken, uzatma oynanmayan ikinci maçta Mega Leks'le 82-82 berabere kaldı. İzmir ekibi evinde 9 Eylül'de Yukatel Merkezefendi Belediyesi, 10 Eylül'de Manisa Büyükşehir Belediyespor'la özel maçlar oynayıp, 13-17 Eylül'de Antalya'da Gloria Cup'a katılacak. Karşıyaka, özel maç programını 22-24 Eylül tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı Pınar Cup'la tamamlayacak.