İzmir haber: Menemen FK iklimde öncü olacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, Türkiye'de iklim konusunda öncü kulüp olmak için çalışmalara başladı. İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge "Eko Kulüp Menemen FK" ismini verdikleri projenin Türkiye'de bugüne kadar hiçbir kulüp tarafından yapılmadığını belirterek, "Projemiz iklim krizi, çevre kirliği ve ağaçların yok oluşu eksenine oturuyor. Menemen FK, tüm dünyanın önündeki en büyük sorun olarak görünen üç konuda geliştireceği projeler, yapacağı uygulamalar ve farkındalık kampanyaları ile büyük değişimin öncülüğünü yapacak" dedi. Menemen FK, bu konudaki ilk adımı geri dönüşümlü malzemeden üretilen formalarla yaptı.

KENDİ KENDİNE YETEN SİSTEM

İklim kriziyle mücadele, çevre kirliliğini önleme ve ormanları koruma konularında spor kulüplerine çok önemli görevler düştüğünü belirten Orhunbilge, sözlerini şöyle tamamladı: "Menemen FK olarak ülkemizde daha önce denenmemiş bir yola çıkıyoruz. Menemen ilçemizden, kurumlarla el ele vererek başlatacağımız bu projenin, ülkemiz genelinde çok önemli bir farkındalık yaratacağına inanıyoruz. Projemize çok kısa süre içerisinde başlayıp, değişimin startını vereceğiz."