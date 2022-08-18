İzmir haber... Karşıyaka'nın listesindeki Ponitka, İtalya yolcusu Spor Haberleri İzmir haberler: Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın 5 yıl sonra yeniden takıma döndürmeye çalıştığı Polonyalı şutör Mateusz Ponitka rotasını İtalya'ya çevirdi. Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın 5 yıl sonra yeniden takıma döndürmeye çalıştığı Polonyalı şutör Mateusz Ponitka rotasını İtalya'ya çevirdi. Yeşil-kırmızılı ekipte 2016-17 sezonunda forma giyen, 3 senedir oynadığı Rus ekibi Zenit'ten geçen sezon ortasında ayrılan Ponitka'nın İtalya'dan UnaHotels Reggio Emilia ile anlaştığı öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka İtalya Spor Haberler

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